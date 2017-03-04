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В Саратове пензенец, который вез 58 тыс. пачек сигарет, задержан при попытке дать взятку

14:53 | 04.03.2017 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции Саратова остановили автомобиль «ГАЗель» под управлением 31-летнего жителя Пензы, в котором обнаружили 58 тыс. пачек сигарет различных наименований, маркированных федеральными специальными марками с признаками подделки.

В Саратове пензенец, который вез 58 тыс. пачек сигарет, задержан при попытке дать взятку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За непривлечение к ответственности за перевоз табачных изделий со специальными марками, вызывающими сомнение в подлинности, водитель дал сотрудникам полиции взятку в размере 20 тыс. рублей. Полицейские отказались от денег и задержали мужчину», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что по факту обнаружения табачной продукции с признаками подделки возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле.

«По факту дачи взятки сотрудникам полиции также возбуждено уголовное дело. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в управлении.
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