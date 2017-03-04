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Вступил в силу приговор жителю Сердобска, избившему мужчину до смерти

17:07 | 04.03.2017 | Криминал

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Сердобск, 4 марта 2017. PenzaNews. Приговор Сердобского городского суда Пензенской области, которым 27-летний Андрей Лукашин приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор жителю Сердобска, избившему мужчину до смерти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июле 2016 года, находясь на крыльце кафе «Стелла», расположенного на станции Тащиловка, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры умышленно нанес мужчине удары руками по лицу, голове, шее и один удар ногой в область головы, причинив последнему тяжелую открытую черепно-мозговую травму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что на следующий день после происшествия потерпевший умер от осложнений, вызванных причиненной травмой.

В прокуратуре добавили, что также осужденный будет ограничен в свободе на 1 год.

«Посчитав приговор слишком строгим, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. В соответствии с заключением прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.
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