В Кузнецке полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже автошин Криминал

Кузнецк, 5 марта 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту интернет-мошенничества при продаже автомобильных шин.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, его жертвой стал 47-летний мужчина, нашедший в сети заинтересовавшее его объявление.

«Позвонив по контактному номеру, он договорился с неизвестным о приобретении товара при условии предоплаты и перечислил на банковский счет 42 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что шины покупатель так и не получил, страница с объявлением оказалась заблокирована, а злоумышленник перестал отвечать на звонки.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.