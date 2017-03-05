15:00:03 Воскресенье, 5 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Благотворительный концерт Семена Гольцмана. Пенза, 3 марта 2017 г.

В Кузнецке полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже автошин

10:47 | 05.03.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 5 марта 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту интернет-мошенничества при продаже автомобильных шин.

В Кузнецке полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже автошин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, его жертвой стал 47-летний мужчина, нашедший в сети заинтересовавшее его объявление.

«Позвонив по контактному номеру, он договорился с неизвестным о приобретении товара при условии предоплаты и перечислил на банковский счет 42 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что шины покупатель так и не получил, страница с объявлением оказалась заблокирована, а злоумышленник перестал отвечать на звонки.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Пожилой мужчина из Сердобского района подозревается в краже велосипеда Мужчину из Пензы уличили в краже детского велосипеда и роликовых коньков в Каменке
В Пензенской области выявлен факт продажи незарегистрированного препарата «Нифулин-форте» На полигоне под Пензой уничтожено более 100 кг фруктов и овощей
Мэр Пензы дал ряд поручений по итогам объезда города Житель Сосновоборска подозревается в незаконном обороте наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама