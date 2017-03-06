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В Пензе грабитель похитил из магазина кассовый аппарат с выручкой

10:05 | 06.03.2017 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Мужчина, пришедший в один из магазинов в микрорайоне Арбеково города Пензы под видом покупателя, открыто похитил кассовый аппарат с выручкой в сумме около 40 тыс. рублей.

В Пензе грабитель похитил из магазина кассовый аппарат с выручкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, молодой человек забежал за прилавок, оттолкнул кассира и выхватил аппарат.

«Напарница кассира поспешила ей на помощь, но удержать злоумышленника им не удалось», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. В ходе оперативных мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена — им оказался 28-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он вышел на свободу в феврале этого года. Подозреваемый был задержан. Похищенный кассовый ящик был изъят в квартире злоумышленника — тот не смог его открыть», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент подозреваемый заключен под стражу, по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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