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Молодой житель Пензы подозревается в присвоении арендованной игровой приставки

18:10 | 06.03.2017 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность молодого жителя Пензы, который подозревается в мошенничестве при аренде игровой приставки.

Молодой житель Пензы подозревается в присвоении арендованной игровой приставки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, 29-летняя жительница Пензы разместила объявление о возможности аренды приставки в социальной сети «ВКонтакте», после чего ей позвонил мужчина.

«Она составила с ним договор аренды и передала приставку, но в назначенное время мужчина имущество не вернул и отключил телефон», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«Похищенное у него изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.
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