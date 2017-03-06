Молодой житель Пензы подозревается в присвоении арендованной игровой приставки Криминал

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность молодого жителя Пензы, который подозревается в мошенничестве при аренде игровой приставки.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, 29-летняя жительница Пензы разместила объявление о возможности аренды приставки в социальной сети «ВКонтакте», после чего ей позвонил мужчина.

«Она составила с ним договор аренды и передала приставку, но в назначенное время мужчина имущество не вернул и отключил телефон», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«Похищенное у него изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.