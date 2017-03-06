В Пензе осужден бывший адвокат, пообещавший клиенту заменить реальный срок на условный Криминал

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Мужчина, который, будучи адвокатом, пообещал клиенту за вознаграждение добиться замены реального срока на условный, приговорен в Пензе к 1,5 годам лишения свободы.

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«В ноябре 2016 года осужденный из корыстных побуждений ввел в заблуждение своего знакомого, отбывающего наказание в колонии-поселении, о якобы имеющейся у него возможности за денежное вознаграждение повлиять на вынесение судом решения о его условно-досрочном освобождении. Осознавая, что не сможет каким-либо образом повлиять на вынесение указанного решения в пользу своего знакомого, он потребовал передать ему денежные средства в размере 400 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что свой преступный умысел мужчина до конца довести не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР.

«В период следствия распоряжением управления Минюста России по региону обвиняемый был исключен из реестра адвокатов Пензенской области», — добавила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что приговор не вступил в законную силу.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Ленинского районного суда, речь идет об Ильдаре Юмаеве, лишенном статуса адвоката, который в ходе заседания свою вину признал полностью. Он был заключен под стражу в зале суда.