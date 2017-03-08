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Пытаясь разблокировать карту, пензенская пенсионерка лишилась более 150 тыс. рублей

14:26 | 08.03.2017 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы лишилась 159 тыс. рублей, пытаясь разблокировать карту.

Пытаясь разблокировать карту, пензенская пенсионерка лишилась более 150 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сотовый телефон женщины поступило SMS-сообщение: «Ваша карта заблокирована, ошибочное списание». Она перезвонила по указанному телефону. Ей ответил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Он сказал, что для разблокировки карты необходимо пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, пенсионерка совершила несколько операций, после чего обнаружила списание средств.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в полиции.
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