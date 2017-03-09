Пенсионерка лишилась около 70 тыс. рублей после неудачной попытки входа в интернет-банк Криминал

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Пожилая жительница Пензы лишилась почти 70 тыс. рублей после неудачной попытки входа в интернет-банк.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после того, как ей не удалось воспользоваться личным кабинетом, на телефон пришло SMS с паролем.

«Гражданка попыталась зайти еще раз и снова увидела сообщение об ошибке. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Он сказал, что для дальнейшей работы в системе «Сбербанк Онлайн» необходимо выполнить ряд действий», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина назвала номер карты и коды подтверждения, поступившие в SMS, после чего обнаружила списание средств.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в УМВД.