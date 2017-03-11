В Пензе за контрабанду наркотиков по поддельному паспорту осужден житель Заречного Криминал

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года назначено жителю Заречного Пензенской области, который признан виновным в контрабанде наркотиков, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и использовании подложного документа.

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«С 3 по 14 декабря 2015 года, находясь на территории Пензенской области, мужчина заказал через интернет из Китая у неустановленного следствием лица не менее 1 кг 174 граммов наркотического вещества, оплатив его через интернет-ресурсы. 17 декабря посылка была доставлена в Москву, а затем в Пензенский магистрально сортировочный центр, где 30 декабря была обнаружена и изъята сотрудниками управления ФСКН России по Пензенской области», ― сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что с сентября по 16 декабря 2015 года незаконно приобрел в целях дальнейшего сбыта у неустановленного следствием лица наркотическое средство, массой не менее 193,94 грамма, которое перевез в гаражный бокс.

«В ходе переписки в интернете с неустановленным лицом мужчина договорился о сбыте наркотического средства через закладку. Одну часть спайса он заложил на лестничной площадке многоквартирного дома. Свой преступный умысел он до конца не довел, поскольку наркотическое средство было обнаружено и изъято. Также при задержании у П. и из гаража была изъята оставшаяся часть спайса», ― добавила собеседница агентства.

По ее словам, для осуществления своей преступной деятельности через интернет мужчина приобрел у неустановленного лица паспорт, в котором уже была заменена фотография владельца на его фото ― по подложному документу он оформлял банковские карты и расчетные счета.

«В судебном заседании свою вину мужчина признал полностью. Также он должен выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, обращено взыскание на изъятые у него денежные средства в сумме более 460 тыс. рублей», ― отметила Наталья Быченкова.

Она пояснила, что мужчина взят под стражу в зале суда.

«Приговор не вступил в законную силу», ― резюмировала собеседница агентства.