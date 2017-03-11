У жителя Неверкинского района изъяли более 200 граммов марихуаны
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Неверкино, 11 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли у 42-летнего жителя Неверкинского района Пензенской области более 200 граммов наркотического вещества.
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«При личном досмотре гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что вещество было направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое.
«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.