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У жителя Неверкинского района изъяли более 200 граммов марихуаны

13:52 | 11.03.2017 | Криминал

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Неверкино, 11 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли у 42-летнего жителя Неверкинского района Пензенской области более 200 граммов наркотического вещества.

У жителя Неверкинского района изъяли более 200 граммов марихуаны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При личном досмотре гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что вещество было направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое.

«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.
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