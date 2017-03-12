В Пензе заключен под стражу мужчина, ограбивший салон связи после отказа в кредите Криминал

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 42-летнего мужчины, который решился на ограбление салона сотовой связи на проспекте Строителей в Пензе из-за неудачной попытки оформить кредит.

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Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Установлено, что подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, зашел в салон и попросил оформить ему кредит на покупку телефона, но получил отказ, так как у него при себе не было паспорта. Через некоторое время злоумышленник рукой разбил витрину, взял один из телефонов и ушел», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан в течение 2 часов после совершения преступления и доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания.

«По факту грабежа отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — отметили в пресс-службе.