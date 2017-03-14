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Под Пензой инспектор ДПС задержал предполагаемого убийцу, заметив пятна крови на одежде

18:17 | 14.03.2017 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Инспектор ДПС, дежуривший на дороге «Пенза — Лунино», задержал пассажира автомобиля, подозреваемого в убийстве, заметив пятна крови на его одежде.

Под Пензой инспектор ДПС задержал предполагаемого убийцу, заметив пятна крови на одежде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Бессоновке совершено преступление. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта злоумышленник ударил 35-летнего знакомого ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Потерпевший через непродолжительное время от полученных травм скончался», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области во вторник, 14 марта.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции установили личность подозреваемого, которым оказался 25-летний житель Бессоновки.

«Оперативники получили информацию о том, что мужчина может выехать за пределы Бессоновского района на автотранспорте. Для задержания предполагаемого злоумышленника на местных дорогах были выставлены патрули. Сотрудники проверяли все транспортные средства», — отметили в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции пояснили, что инспектор, остановив очередную машину, увидел на заднем сиденье пассажира, похожего на подозреваемого, на одежде которого были пятна бурого цвета.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело», — добавили в управлении.
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