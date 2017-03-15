Пензенский облсуд оставил без изменения приговор по делу автосалона «Юго-Западный» Криминал

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым генеральный директор ООО «Юго-Западный» Сергей Коробков признан виновным в совершении растрат вверенного ему чужого имущества в отношении семи потерпевших в крупном размере, и которым оправдан менеджер автосалона Павел Катунин, обвинявшийся в совершении пособничества в отношении 20 лиц.

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«Суд установил, что Сергей Коробков, являясь генеральным директором ООО «Юго-Западный» и занимая руководящую должность в ООО «Транском», осуществлявших реализацию транспортных средств на торговых площадках, используя свое служебное положение руководителя отдела продаж, получал возможность распоряжаться имуществом граждан. Он договаривался с потерпевшими об условиях реализации принадлежащих им автомобилей, заключал соответствующие агентские договоры, после чего реализовал машины, а вверенные денежные средства людям фактически не возвращал. В результате с 16 ноября 2013 года по 2 июня 2014 года им было присвоено более 2 млн. рублей, принадлежащих восьмерым потерпевшим», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что свою вину в совершении преступлений Сергей Коробков признал частично.

«Он пояснил, что все деньги от продажи автомобилей отдавал непосредственному руководителю, который распоряжался ими по своему усмотрению, а себе ничего не присваивал и не растрачивал, преступного плана по хищению денежных средств клиентов автосалона не имел. Он не отрицал, что должен был предвидеть наступление столь существенных последствий и не передавать деньги руководителю, а возвращать их клиентам автосалона, но сделать этого не смог в силу определенной зависимости от начальника», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что органами следствия Сергею Коробкову было предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении 93 потерпевших, однако в суде было доказана его причастность к растрате средств 8 потерпевших.

«Этим же приговором был оправдан менеджер автосалона, который обвинялся в оказании содействия Сергею Коробкову в совершении 20 преступлений. В отношении него противоправных действий судом не установлено — само по себе знание о том, что денежные средства клиентов автосалона расходуются не по прямому назначению и непринятие мер, направленных на его пресечение, состава преступления не образует», — пояснила пресс-секретарь суда.

Она напомнила, что Сергею Коробкову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Он оправдан по предъявленному обвинению в совершении 85 преступлений в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — добавила Наталья Быченкова, отметив, что за Сергеем Коробковым и Павлом Катуниным признано право на реабилитацию в части оправдания за непричастностью к совершенным преступлениям.

По ее словам, из рассмотренного массива данных материалы в отношении 80 потерпевших направлены в следственное управление СКР по Пензенской области для проведения предварительного расследования и установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

«Не согласившись с приговором и постановлением об отказе в возвращении уголовного дела в отношении Сергея Коробкова и Павла Катунина прокурору Пензенской области, государственный обвинитель принес апелляционные представления, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что приговор вступил в законную силу в среду, 15 марта.