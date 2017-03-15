Жителя Шемышейского района осудили за попытку с помощью кражи сумки заработать на проезд Криминал

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 37-летнему жителю Шемышейского района, пытавшемуся украсть сумку, чтобы получить деньги на поездку на такси из Пензы домой.

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«На одной из центральных улиц города в вечерний час пик он увидел женщину с сумкой, подошел к ней сзади, ударил по плечу и вырвал вещь из ее руки, однако, несмотря на причиненную боль и внезапность происходящего, потерпевшая не испугалась, развернулась и побежала за преступником, требуя вернуть похищенное», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила что все случилось на глазах прохожих, а потому за преступником также побежали еще двое молодых людей, ставших очевидцами.

«Пытаясь уйти от погони, мужчина побежал через проезжую часть на другую сторону улицы прямо перед двигающимся транспортом, но был задержан сотрудником полиции, проезжавшим на автомобиле и быстро сориентировавшимся в происходящем. Перед задержанием преступник бросил похищенную сумку на проезжую часть, так и не узнав, что в ней находилось. Будучи пойманным на месте преступления, он сразу признал вину в совершении преступления. До суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в момент совершения преступления в сумке находился планшетный компьютер, сотовый телефон, деньги, паспорт и банковская карта — общая сумма похищенного имущества составила около 6 тыс. рублей.

«Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — резюмировала она.