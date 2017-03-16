Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию Криминал

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Мошенники выманил у 84-летнего жителя Пензы 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию за лекарства.

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«На домашний телефон мужчины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником прокуратуры и сказал, что за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты собеседнику полагается компенсация в сумме 580 тыс. рублей. Для ее получения необходимо позвонить по номеру, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пенсионер позвонил на указанный номер.

«Другой незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо разблокировать ячейку банка, перечислив определенную сумму денег. Следуя инструкциям неизвестного, мужчина перевел деньги по реквизитам, которые ему указали», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в пресс-службе.