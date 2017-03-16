14:10:16 Четверг, 16 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию

13:42 | 16.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Мошенники выманил у 84-летнего жителя Пензы 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию за лекарства.

Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На домашний телефон мужчины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником прокуратуры и сказал, что за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты собеседнику полагается компенсация в сумме 580 тыс. рублей. Для ее получения необходимо позвонить по номеру, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пенсионер позвонил на указанный номер.

«Другой незнакомец пояснил, что для получения компенсации необходимо разблокировать ячейку банка, перечислив определенную сумму денег. Следуя инструкциям неизвестного, мужчина перевел деньги по реквизитам, которые ему указали», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР
В Пензе пройдет фестиваль «Добрый мир любимых книг» В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей
Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном В Заречном мужчина оштрафован за экстремистский ролик в соцсети
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама