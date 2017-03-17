Жительница Сердобска проведет 7 лет в колонии за убийство экс-супруга ударом ножа в грудь Криминал

Сердобск, 17 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 32-летней жительницы Сердобска Пензенской области, которая признана судом виновной в убийстве бывшего мужа.

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«Установлено, что вечером 4 ноября 2016 года мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы увидеться с детьми. В ходе застолья между бывшими супругами произошла ссора. В результате хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла один удар в область груди мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.