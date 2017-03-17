Сбежавший в Челябинскую область от надзора житель Спасска проведет 5 месяцев в колонии Криминал

Спасск, 17 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Спасска Пензенской области, который признан судом виновным в уклонении от административного надзора.

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«Достоверно зная об установленных судом ограничениях, мужчина умышленно с целью уклонения от административного надзора оставил место жительства, выехав в Челябинскую область, где находился до 23 января. Он нарушил ограничения, установленные решениями Спасского районного суда, в виде запрета пребывания вне места жительства с 22.00 до 6.00, запрета выезда за пределы Пензенской области, а также обязательство являться на регистрацию четыре раза в месяц в орган внутренних дел», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он уточнил, что мужчина заявил ходатайство о согласии с предъявленным обвинением и постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.