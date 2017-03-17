Мошенники выманили у пенсионерки деньги, сообщив о злокачественных клетках в крови Криминал

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Мошенники выманили 36 тыс. рублей у 60-летней жительницы Башмаковского района Пензенской области, сообщив ей о злокачественных клетках в крови.

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«На сотовый телефон пенсионерки позвонила неизвестная, которая представилась медсестрой областной бактериологической клиники. Она сказала, что в крови собеседницы обнаружено большое количество злокачественных клеток, женщина находится в зоне риска и для прояснения ситуации ей необходимо позвонить заведующему поликлиникой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пенсионерка позвонила незнакомцу, который заявил, что в связи с увеличением доли злокачественных клеток в крови ей следует приобрести вакцину за 65 тыс. рублей.

«Гражданка ответила, что такой суммы у нее нет. Незнакомец согласился на оплату в сумме 36 тыс. рублей, которые попросил перечислить денежным переводом на имя жителя Казани. После того, как женщина сделала перевод, телефон неизвестного оказался отключен», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.