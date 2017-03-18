Полицейские установили причастность мужчины к серии краж в селе Ключи Криминал

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 43-летнего мужчины к серии краж в селе Ключи Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник в вечернее время проник в один из домов, повредив запорное устройство, и похитил холодильник, кухонный уголок, а также 25 метров металлопластиковой трубы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в другом случае подозреваемый проник в сарай на территории домовладения, откуда похитил лом черного металла весом около 200 кг.

«Мужчина признался в содеянном. По фактам краж возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.