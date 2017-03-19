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Полиция Нижнеломовского района начала проверку по факту мошенничества в соцсети

10:57 | 19.03.2017 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Полицейские Нижнеломовского района Пензенской области начали проверку по факту мошенничества в социальной сети «ВКонтакте», жертвой которого стала 21-летняя девушка.

Полиция Нижнеломовского района начала проверку по факту мошенничества в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, в правоохранительные органы обратилась ее мать.

«Она пояснила, что дочь на странице одного из пользователей заказала куртку и перевела на банковскую карту 3 тыс. 700 рублей в счет оплаты. Однако товар девушка до сих пор не получила, а страница пользователя оказалась заблокирована», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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