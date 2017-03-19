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В Пыркино у пенсионерки украли мотоблок и сотовый телефон

11:34 | 19.03.2017 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу мотоблока и сотового телефона у 82-летней пенсионерки, проживающей в селе Пыркино Бессоновского района Пензенской области.

В Пыркино у пенсионерки украли мотоблок и сотовый телефон

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник пробрался на территорию домовладения в дневное время — он проник в жилище, выставив оконное стекло, после чего направился в сарай.

«Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В итоге была установлена причастность к совершению преступления 26-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что злоумышленник дал признательные показания, похищенное у него изъято.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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