Мошенник под видом работника банка выманил деньги у жительницы Пензенской области Криминал

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Мошенник, представившийся работником Сбербанка, обманом выманил деньги у 51-летней жительницы Каменского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина получила SMS, в котором говорилось о блокировке ее карты и был указан номер для выяснения подробностей.

«По телефону ей ответил неизвестный, который представился работником Сбербанка и попросил для разблокирования продиктовать номер карты, дату выпуска и код подтверждения, который поступит в SMS. После того, как женщина передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета ее карты списано 19 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в ведомстве.