Под Пензой семейный конфликт закончился госпитализацией молодой женщины Криминал Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. 22-летняя жительница села Михайловка Мокшанского района Пензенской области госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости в результате семейного конфликта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, по словам женщины, телесные повреждения ей причинил дома супруг. «На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемый — 28-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности — был задержан и доставлен в отдел полиции», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что мужчина дал признательные показания. «По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве. Нашли ошибку в тексте?

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