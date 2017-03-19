Под Пензой семейный конфликт закончился госпитализацией молодой женщины
Печать
Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. 22-летняя жительница села Михайловка Мокшанского района Пензенской области госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости в результате семейного конфликта.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, по словам женщины, телесные повреждения ей причинил дома супруг.
«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемый — 28-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности — был задержан и доставлен в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что мужчина дал признательные показания.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.