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Под Пензой семейный конфликт закончился госпитализацией молодой женщины

12:42 | 19.03.2017 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. 22-летняя жительница села Михайловка Мокшанского района Пензенской области госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости в результате семейного конфликта.

Под Пензой семейный конфликт закончился госпитализацией молодой женщины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, по словам женщины, телесные повреждения ей причинил дома супруг.

«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемый — 28-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности — был задержан и доставлен в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчина дал признательные показания.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.
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