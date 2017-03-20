В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора Криминал

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Полицейские задержали 20-летнего жителя Пензы, пытавшегося продать более 100 SIM-карт без оформления договора оказания услуг.

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, деятельность молодого человека была пресечена в результате совместного рейда сотрудников отдела «К» и представителей регионального управления Роскомнадзора.

«Он пояснил, что приобрел SIM-карты ранее и пытался заработать деньги на их перепродаже», — отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, кроме того материалы направлены в управление Роскомнадзора.

«Согласно требованиям федерального законодательства, продажа SIM-карт неуполномоченными лицами с рук вне официальных центров продаж без заключения договора с гражданами запрещена, однако в интернете можно найти соответствующие объявления», — констатировали в УМВД.

В полиции сообщили, что мероприятия по пресечению подобным правонарушений будут продолжены, при этом особое внимание планируется уделить выявлению и привлечению к ответственности поставщиков SIM-карт, работающих в компаниях сотовой связи.