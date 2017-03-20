19:19:01 Понедельник, 20 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца

16:33 | 20.03.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 20 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено жительнице Кузнецка Пензенской области 1983 года рождения, которая признана судом виновной в краже телефона из куртки знакомого.

В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В январе 2017 года в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения на танцевальной площадке в одном из кафе женщина танцевала с потерпевшим. Зная, что в куртке мужчины находится сотовый телефон, и убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, она вынула аппарат из нагрудного кармана, причинив мужчине материальный ущерб на сумму 1 тыс. 110 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он уточнил, что похищенным виновная распорядилась по своему усмотрению.

«Женщина обязана зарегистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции по месту своего жительства и являться туда на регистрацию. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мой выбор — жизнь и здоровье» В Пензе пройдут Артемовские чтения
В Кузнецке девушка подозревается в краже денег из квартиры путем подбора ключа В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора
«Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике» Девятиклассница из Пензы поборется за победу во всероссийской олимпиаде по химии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама