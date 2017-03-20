В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца Криминал

Кузнецк, 20 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено жительнице Кузнецка Пензенской области 1983 года рождения, которая признана судом виновной в краже телефона из куртки знакомого.

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«В январе 2017 года в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения на танцевальной площадке в одном из кафе женщина танцевала с потерпевшим. Зная, что в куртке мужчины находится сотовый телефон, и убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, она вынула аппарат из нагрудного кармана, причинив мужчине материальный ущерб на сумму 1 тыс. 110 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он уточнил, что похищенным виновная распорядилась по своему усмотрению.

«Женщина обязана зарегистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции по месту своего жительства и являться туда на регистрацию. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.