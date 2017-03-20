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Жителя Пензы обманули при аренде дома в Крыму, возбуждено уголовное дело

20:19 | 20.03.2017 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Полиция возбудила уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стал 38-летний житель Пензы, попытавшийся арендовать частное домовладение в Алупке через сайт объявлений.

Жителя Пензы обманули при аренде дома в Крыму, возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, потерпевший нашел подходящее жилье на портале Avito.ru.

«По контактному телефону ему ответил неизвестный, который пояснил, что для аренды недвижимости необходимо внести предоплату. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил 6 тыс. рублей на счет банковской карты. Прибыв в Алупку, гражданин выяснил, что адреса, по которому якобы находится дом, не существует», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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