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В Пензе возбуждено дело по фактам инсценирования ДТП ради получения выплат

09:52 | 21.03.2017 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено дело по фактам инсценирования ДТП ради получения выплат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что жители Пензенской области инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью незаконного получения страховых выплат. Организатор группы подыскивал автомобили с поврежденными деталями кузова, а также водителей из числа своих знакомых, которые выступали в качестве виновной и потерпевшей стороны. После этого с участием указанных лиц он инсценировал ДТП, о которых сообщал в дежурную часть ГИБДД», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС, не подозревавшие о преступном умысле злоумышленников, оформляли документы по факту ДТП, которые были необходимы для предоставления в страховую компанию с целью получения выплаты.

«В результате действий участников группы страховым компаниям был причинен общий ущерб на сумму свыше 1,5 млн. рублей», — сказали в полиции.

В управлении отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.
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