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ФОТОРЕПОРТАЖ Разрушающийся дом на улице Ударной. Пенза, 21 марта 2017 г.

Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при продаже фотоаппарата

14:52 | 21.03.2017 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. 50-летняя жительница Неверкинского района Пензенской области попалась на уловку мошенника при продаже фотоаппарата «Nikon» с помощью сайта объявлений Avito.ru.

Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при продаже фотоаппарата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленник действовал по стандартной схеме.

«Он сказал, что желает приобрести товар и под предлогом перечисления оплаты попросил пройти к банкомату, чтобы подключить услугу «Мобильный банк» к номеру, который он укажет. После того, как гражданка под диктовку незнакомца выполнила ряд операций, она обнаружила, что со счета ее карты списано 5 тыс. 700 рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в УМВД.
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