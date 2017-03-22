Под Пензой мужчина застрелил бывшую сожительницу и ее мать, а затем покончил с собой Криминал

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства двойного убийства и самоубийства, которые произошли в селе Константиновка и в Пензе в минувший вторник, 21 марта.

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«Вечером в полицию Пензенского района поступила информация о том, что в селе Константиновка в доме по месту жительства обнаружены мертвыми две женщины — мать 1944 года рождения и дочь 1971 года рождения — с огнестрельными ранениями», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в них выстрелил из охотничьего ружья, зарегистрированного на свое имя, бывший сожитель дочери 1949 года рождения.

«Несколько часов спустя он был обнаружен мертвым на территории Пензы. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — добавили в полиции.