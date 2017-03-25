В Пензе мужчина ранен из пистолета во время конфликта на улице Криминал Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «В отдел полиции №3 управления МВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера госпитализирован 23-летний гражданин. При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что возле дома на улице Ульяновской в ходе конфликта в потерпевшего произвел два выстрела из зарегистрированного травматического пистолета 35-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД РФ. В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания. «По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе. Нашли ошибку в тексте?

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