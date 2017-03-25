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В Пензе мужчина ранен из пистолета во время конфликта на улице

10:05 | 25.03.2017 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета.

В Пензе мужчина ранен из пистолета во время конфликта на улице

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отдел полиции №3 управления МВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера госпитализирован 23-летний гражданин. При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что возле дома на улице Ульяновской в ходе конфликта в потерпевшего произвел два выстрела из зарегистрированного травматического пистолета 35-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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