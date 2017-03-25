В Заречном мошенники провернули махинацию под предлогом подготовки банкета для чиновников Криминал

Заречный, 25 марта 2017. PenzaNews. Полиция города Заречного Пензенской области начала проверку по факту мошенничества, совершенного под предлогом подготовки торжества для чиновников.

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась управляющая кафе.

«Она сообщила, что на ее рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился работником местного органа власти и заказал банкет, указав среди прочего три бутылки коньяка конкретной марки. Узнав об отсутствии данного напитка в меню, незнакомец сказал, что сам закажет алкогольную продукцию. Через некоторое время в кафе позвонил другой злоумышленник, который пояснил, что для оплаты спиртного стоимостью 14 тыс. рублей требуется перечислить деньги на счет абонентского номера сотовой связи, после чего забрать товар из магазина на улице Ленина», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что деньги за коньяк, как ожидалось, заведению вернут при оплате банкета.

«Следуя полученным указаниям, бармен кафе перевела запрашиваемую сумму по указанным реквизитам», — сказали в полиции, отметив, что вскоре обман раскрылся.

В управлении пояснили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.