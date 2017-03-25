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В Лунино угрожавший топором полицейскому мужчина получил 1,5 года условно

13:27 | 25.03.2017 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Житель поселка Лунино Пензенской области, который не пускал в дом полицейского, размахивая перед ним топором и высказывая угрозы, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.

В Лунино угрожавший топором полицейскому мужчина получил 1,5 года условно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина, находясь в домовладении, устроил ссору с сожительницей, которая сообщила в полицию о том, что он дебоширит. На место была направлена следственно-оперативная группа. Прибыв к дому, старший участковый уполномоченный полиции проинформировал мужчину, что намерен провести проверку сигнала о семейном скандале и задокументировать обстоятельства происшествия. Желая воспрепятствовать стражу порядка, злоумышленник, стоя на крыльце с топором в правой руке, начал вести себя агрессивно, высказывать в адрес участкового угрозы и не пускать его в жилище», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Лунинского районного суда.

Он отметил, что приговор суда вступил в законную силу.
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