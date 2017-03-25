В Пензенской области мошенник под видом полицейского выманил деньги у пенсионерки Криминал

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка из Белинского района Пензенской области, решившаяся откупиться от сотрудника правоохранительных органов.

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«На ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что сын собеседницы задержан за сбыт наркотиков и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо перевести 15 тыс. рублей. Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела 5 тыс. рублей на счет абонентского номера сотовой связи, указанный неизвестным», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что стражи порядка принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.