В Русском Камешкире вор украл из помещения СТО деньги, тетрадь учета и прайс-лист Криминал

Русский Камешкир, 26 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 22-летнего жителя села Русский Камешкир Пензенской области к краже денег в размере 3 тыс. 600 рублей, тетради учета и прайс-листа из сейфа в помещении станции техобслуживания.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, чтобы проникнуть внутрь, злоумышленник поднял незапертые рольставни.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — добавили в полиции.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.