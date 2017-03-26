19:15:52 Воскресенье, 26 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Русском Камешкире вор украл из помещения СТО деньги, тетрадь учета и прайс-лист

11:03 | 26.03.2017 | Криминал

Печать

Русский Камешкир, 26 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 22-летнего жителя села Русский Камешкир Пензенской области к краже денег в размере 3 тыс. 600 рублей, тетради учета и прайс-листа из сейфа в помещении станции техобслуживания.

В Русском Камешкире вор украл из помещения СТО деньги, тетрадь учета и прайс-лист

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, чтобы проникнуть внутрь, злоумышленник поднял незапертые рольставни.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — добавили в полиции.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Актуальное
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в краже 20 тыс. рублей с карты собутыльницы В никольском музее стекла и хрусталя начала работу выставка, посвященная Николаю Воинову
Мошенник прислал SMS с извинениями после обмана жительницы Пензы Утром в Кузнецке пешеход попал под колеса «ВАЗа»
В Кузнецке житель Астраханской области обманным путем завладел деньгами знакомой В детском парке Пензы начала работу студия семейного творчества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама