Мошенник прислал SMS с извинениями после обмана жительницы Пензы Криминал

Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника, который выманил у 37-летней жительницы Пензы 3 тыс. рублей, пообещав вернуть потерянный мобильный телефон.

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«Женщина разместила в интернете объявление об утере дочерью сотового телефона и указала свой номер в качестве контактного. Через некоторое время на него позвонил неизвестный, который сказал, что готов вернуть телефон за вознаграждение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина перевела на счет телефона звонившего требуемые 3 тыс. рублей.

«После этого она получила SMS-сообщение: «Простите, я Вас обманул, не держите зла», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту проводится проверка.