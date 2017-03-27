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Житель Сердобска приговорен к 10 годам за убийство возлюбленной на почве ревности

09:22 | 27.03.2017 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима назначено 30-летнему жителю Сердобска Пензенской области за убийство возлюбленной на почве ревности.

Житель Сердобска приговорен к 10 годам за убийство возлюбленной на почве ревности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, тело 29-летней женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в комнате общежития 25 декабря 2016 года.

По ее словам, вечером 24 декабря женщина вместе со своим знакомым вернулась из гостей домой, где в ходе выяснения отношений и ссоры на почве ревности он ножом нанес ей не менее 20 ударов по шее и телу.

«От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей, женщина скончалась на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила она.
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