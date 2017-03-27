Житель Тамалинского района отправится в колонию строгого режима за изготовление наркотиков Криминал

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 48-летнему жителю Тамалинского района Пензенской области за изготовление и хранение масла каннабиса, также называемого гашишным маслом.

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«В августе 2014 года мужчина собрал части дикорастущей конопли, изготовил наркотическое средство в крупном размере и хранил его в металлической кастрюле в своей бане. В последующем вещество было изъято сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что злоумышленнику, объявленному в федеральный розыск и задержанному в январе 2017 года, более двух лет удавалось скрываться от следствия.

«В ходе судебного заседания подсудимый вину признал частично и пояснил, что хотел лишь приготовить приманку для ловли рыбы. Однако установлено, что он неоднократно был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и знал способы их изготовления. Представленные суду доказательства, в том числе результаты проведенных исследований и экспертиз, позволили прийти к выводу о виновности мужчины», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что приговор не вступил в законную силу.