В Иссе подросток подозревается в смерти знакомого Криминал

Исса, 27 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего жителя рабочего поселка Исса Пензенской области, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнего знакомого, повлекшем его смерть.

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«По данным следствия, во время конфликта, произошедшего 25 марта в вечернее время возле магазина на улице Черокманова, подросток нанес молодому человеку один удар кулаком в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что подозреваемый с потерпевшим были знакомы только заочно — по информации из социальных сетей и через общих приятелей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств», — добавила собеседница агентства.