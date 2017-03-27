Уровень преступности в Пензенской области остается одним из самых низких в ПФО Криминал

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Уровень преступности в Пензенской области остается по итогам января и февраля 2017 года одним из самых низких в Приволжском федеральном округе и России. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В текущем периоде этот показатель составляет 128,5 [на 100 тыс. населения], тогда как в среднем по Российской Федерации — 210, в Приволжском федеральном округе — 201, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений в Пензенской области — 28,7, в среднем по России — 49,4, в ПФО — 41», — сказал он в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 27 марта.

Иван Белозерцев добавил, что число совершенных ранее судимыми гражданами преступлений снизилось на 14,8%, а те, на которые злоумышленники решались в состоянии опьянения — на 1,8%.

«Отрадно отметить, что количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет, снизилось в регионе на 29,5%», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.