Майор внутренней службы осужден за передачу лекарств и телефона в ЛИУ в Сердобске Криминал

Сердобск, 28 марта 2017. PenzaNews. 45-летний майор внутренней службы дежурный помощник начальника дежурной части отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №6 в Сердобске Пензенской области отправится в колонию-поселение на 1 год и 10 месяцев за превышение должностных полномочий.

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«Мужчина вступил в отношения, не регламентированные уголовно-исполнительным законодательством, с отбывающим наказание осужденным и предложил ему пронести на территорию ЛИУ партию лекарственного препарата за денежное вознаграждение. Всего с января по июль 2015 года он передал 98 капсул и мобильный телефон», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что лекарство предназначалось для борьбы с судорогами.

«Денежные средства переводились на предоставленный мужчиной счет. Полученные суммы варьировались от 5 тыс. до 24 тыс. рублей. Всего сотрудник получил 40 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что приговор вступил в законную силу.