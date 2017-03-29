Пресечена деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Пензенской области Криминал

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Федеральная служба безопасности совместно с МВД России в результате мероприятий, проведенных на территории Московской и Пензенской областей в минувший вторник, 28 марта, пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

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В ходе обысков, проведенных по ранее возбужденному следственным подразделением ФСБ России уголовному делу, задержаны 3 участника данной террористической организации, в том числе один из ее руководителей.

«Обнаружены и изъяты религиозно-пропагандистская литература, средства связи, электронные носители информации, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов запрещенной в России организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран мира признана террористической. В России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления в глобальном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».