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В Пензе разыскивают убийцу жителя Башкортостана

09:55 | 30.03.2017 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, убившего 32-летнего жителя Башкортостана, тело которого было найдено около одного из дачных домов на улице Строителей в Пензе в минувшую среду, 29 марта.

В Пензе разыскивают убийцу жителя Башкортостана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.

«Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти мужчины стали колото-резаные ранения груди», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причастные к преступлению лица.

«Следственное управление СК России по Пензенской области обращается к жителям региона, возможно ставшим очевидцами совершения указанного особо тяжкого преступления, с просьбой обратиться в следственные органы и сообщить факты и обстоятельства по телефонам: +7 (8412) 43-77-14, 36-17-02», — сказала Людмила Фомина.

Она отметила, что также сотрудники правоохранительных органов просят откликнуться водителей, проезжавших около 15.00 на данном участке дороги, которые могут предоставить записи видеорегистратора.
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