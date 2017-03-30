В Пензе разыскивают убийцу жителя Башкортостана Криминал

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, убившего 32-летнего жителя Башкортостана, тело которого было найдено около одного из дачных домов на улице Строителей в Пензе в минувшую среду, 29 марта.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.

«Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти мужчины стали колото-резаные ранения груди», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причастные к преступлению лица.

«Следственное управление СК России по Пензенской области обращается к жителям региона, возможно ставшим очевидцами совершения указанного особо тяжкого преступления, с просьбой обратиться в следственные органы и сообщить факты и обстоятельства по телефонам: +7 (8412) 43-77-14, 36-17-02», — сказала Людмила Фомина.

Она отметила, что также сотрудники правоохранительных органов просят откликнуться водителей, проезжавших около 15.00 на данном участке дороги, которые могут предоставить записи видеорегистратора.