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В Пензе вступил в силу приговор обладателю кубка Европы по кикбоксингу

18:16 | 30.03.2017 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Приговор, которым обладатель кубка Европы по кикбоксингу 2008 года Олег Давыдов осужден к 6 годам колонии строгого режима за смерть случайного прохожего в Пензе, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор обладателю кубка Европы по кикбоксингу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в июне 2015 года ночью на перекрестке улиц Московской и Карла Маркса 22-летний житель Пензы Олег Давыдов в ходе конфликта с ранее незнакомым ему 30-летним гражданином из-за перехода улицы в неположенном месте нанес мужчине три удара в голову и грудь, от которых потерпевший скончался через непродолжительное время в больнице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что на момент совершения преступления Олег Давыдов являлся действующим сотрудником органов госнаркоконтроля.

Старший помощник прокурора отметила, что осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, однако облсуд оставил ее без удовлетворения.

«В пользу родственников погибшего с осужденного взыскан 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда», — отметила собеседница агентства.
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