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Надругавшийся над 17-летней гостьей зареченец проведет в колонии 3,5 года

17:58 | 30.03.2017 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. 24-летний житель Заречного Пензенской области, надругавшийся над несовершеннолетней девушкой, приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Надругавшийся над 17-летней гостьей зареченец проведет в колонии 3,5 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года молодой человек пригласил к себе домой знакомую 17-летнюю девушку. Находясь в квартире, мужчина, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
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