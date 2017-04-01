В Пензе таксист перевел 10 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему вернуть их при встрече Криминал

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Водитель такси перевел 10 тыс. рублей мошеннику, который, вызвав машину для двоих иностранцев и переводчика в Пензе, пообещал вернуть деньги при встрече.

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«На сотовый телефон мужчины позвонил неизвестный, который сказал, что имеется заказ на обслуживание двоих иностранных граждан и переводчика, и попросил забрать их от дома по улице Суворова. Когда таксист подъехал по указанному адресу и позвонил по контактному телефону, незнакомец попросил перечислить деньги на счета двух абонентских номеров сотовой связи, обещая вернуть их при встрече», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям собеседника, гражданин перевел деньги по указанным реквизитам, после чего контактные телефоны неизвестного были отключены.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― добавили в управлении.