Житель Пензы осужден за телефонное мошенничество Криминал

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года назначено 31-летнему жителю Пензы Роману Томасову, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.

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«В феврале 2016 года Роман Томасов обнаружил на сайте Аvito.ru объявление жительницы Самарской области о продаже кухонного гарнитура и газовой плиты. Используя телефон с абонентским номером, оформленным на чужое имя, он позвонил и сказал, что его зовут Александром, и он согласен приобрести товар. Узнав номер банковской карты потерпевшей и код для входа в «Личный кабинет», через программы «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк» он похитил у нее 3 тыс. рублей, осуществив их перевод на баланс используемого им абонентского номера», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что аналогичным способом он похитил денежные средства в сумме 3 тыс. рублей у жительницы Ульяновска, разместившей на сайте объявление о продаже холодильника за 4 тыс. рублей.

«В мае Роман Томасов обнаружил на сайте Аvito.ru размещенное жительницей Нижегородской области объявление о продаже газовой плиты за 5 тыс. рублей. Как и в предыдущих эпизодах, он по телефону узнал номер банковского счета потерпевшей и код для входа в ее «Личный кабинет», на котором у потерпевшей имелся доступ не только к банковскому счету, но и к банковской карте. Через программы «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк» мужчина перевел все имеющиеся на банковском счете потерпевшей денежные средства в сумме 43 тыс. 154 рубля на ее же банковскую карту, о чем ей поступило SMS-сообщение о зачислении денежных средств. После чего он вновь позвонил потерпевшей и сообщил о якобы ошибочном зачислении им на ее банковскую карту принадлежащих ему денежных средств и потребовал вернуть «излишне переведенные» средства. В офисе своего банка потерпевшая перевела деньги», ― добавила собеседница агентства.

По ее словам, затем осужденный вновь позвонил потерпевшей, отказался забрать у нее газовую плиту и потребовал возврата якобы перечисленных им на ее банковскую карту денег, однако она это сделать отказалась.

«Заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме», ― отметила Светлана Артамонова.