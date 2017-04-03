В Вадинске условный срок получил полицейский, сломавший четыре ребра пенсионеру Криминал

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 3 года назначено 37-летнему сотруднику межмуниципального отдела МВД РФ «Нижнеломовский» за превышение должностных полномочий с применением насилия при задержании пенсионера в селе Вадинск Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, преступление было совершено вечером 20 февраля 2016 года на одной из улиц в селе Вадинск, где 74-летний местный житель был остановлен за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«От предложения сотрудников проехать в отдел полиции мужчина отказался, указав, что ему необходимо домой. Тогда полицейские надели на него наручники, а один из них нанес пенсионеру коленом не менее двух ударов в грудную клетку и силой усадил задержанного в служебный автомобиль. В приемном отделении больницы, куда его доставили для прохождения медицинского освидетельствования, мужчина продолжал выражать недовольство своим задержанием. Тогда полицейский ногой ударил его в область грудной клетки и вновь надел на него наручники», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате этого у пенсионера было сломано четыре ребра, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

«Впоследствии пожилой мужчина с полученными телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение, а также написал заявление в следственные органы. Вместе с тем суд признал незаконным привлечение пенсионера к административной ответственности в связи с отсутствием состава правонарушения», — добавила Людмила Фомина.

По ее словам, полицейский свою вину в не признал.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — резюмировала она.