21:55:18 Понедельник, 3 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фоторепортаж Станция «Сенная площадь» после взрыва в метро. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 г.

Под Пензой мужчина осужден за избиение ножкой стола знакомого, проткнувшего шины

18:19 | 03.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено жителю поселка Шемышейка Пензенской области, который избил ножкой стола знакомого, проткнувшего шины его автомобиля.

Под Пензой мужчина осужден за избиение ножкой стола знакомого, проткнувшего шины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 июня 2016 года около 2.30 мужчина, находясь у себя дома, услышал шум спускающихся шин автомобиля. Посмотрев в окно, он увидел своего знакомого с ножом в руках. Решив, что это он повредил шины, мужчина открутил от кухонного стола ножку и выбежал с ней на улицу. Недалеко от дома он настиг потерпевшего и ударил его по голове, отчего тот упал на землю, а затем нанес еще один удар, причинив телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

По его словам, мужчина не признал свою вину, пояснив, что пытался защититься от неправомерных действий знакомого, который с ножом в руках пришел к нему во двор, чтобы повредить имущество.

«С осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 600 тыс. рублей и возмещение материального ущерба от преступления в сумме 13 тыс. 800 рублей», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор в законную силу не вступил.
Актуальное
Читайте также
Два человека госпитализированы после пожара в доме на проспекте Победы в Пензе В Пензе суд назначил штраф за громкую рекламу в «Магните»
Пензенские пловцы готовятся к чемпионату России в Лобне В Пензе мужчина получил удар ножом в ходе ссоры с сыном сожительницы
В Пензе скончался председатель профсоюза машиностроителей Анатолий Дмитриевский В Пензе 8 апреля пройдет массовая зарядка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама