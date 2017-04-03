Под Пензой мужчина осужден за избиение ножкой стола знакомого, проткнувшего шины Криминал

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено жителю поселка Шемышейка Пензенской области, который избил ножкой стола знакомого, проткнувшего шины его автомобиля.

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«14 июня 2016 года около 2.30 мужчина, находясь у себя дома, услышал шум спускающихся шин автомобиля. Посмотрев в окно, он увидел своего знакомого с ножом в руках. Решив, что это он повредил шины, мужчина открутил от кухонного стола ножку и выбежал с ней на улицу. Недалеко от дома он настиг потерпевшего и ударил его по голове, отчего тот упал на землю, а затем нанес еще один удар, причинив телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

По его словам, мужчина не признал свою вину, пояснив, что пытался защититься от неправомерных действий знакомого, который с ножом в руках пришел к нему во двор, чтобы повредить имущество.

«С осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 600 тыс. рублей и возмещение материального ущерба от преступления в сумме 13 тыс. 800 рублей», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор в законную силу не вступил.