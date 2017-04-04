Убивший брата ударом ножа в шею житель Пензы проведет в колонии 8 лет Криминал

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в убийстве брата.

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«В конце ноября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с братом, проживавшим вместе с ним, мужчина решил совершить убийство. С этой целью он схватил на кухне нож, вернулся обратно в комнату, подошел к лежавшему на диване потерпевшему и нанес ему один удар ножом в область шеи», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

Он уточнил, что мужчина скончался на месте через непродолжительное время от массивной кровопотери.

«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что умысла на убийство у него не было», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приговор не вступил в законную силу.