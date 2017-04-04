Под Пензой за кражу будут судить мужчину, потерявшего часть похищенного по пути домой Криминал

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. 25-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в краже из магазина.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее судимый за участие в грабеже мужчина в момент совершения преступления находился на испытательном сроке.

«В январе 2017 года в ночное время он, будучи в нетрезвом состоянии, возвращался от своих друзей из Архангельского. Проходя мимо закрытого магазина в этом селе, мужчина решил его ограбить, что и сделал, разбив стекло и выставив ногой оконную решетку. В числе украденного оказались продукты питания, бытовые предметы и средства личной гигиены, а также бутылка шампанского и деньги на общую сумму 16 тыс. 406 рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что украденное злоумышленник принес к себе домой, однако по дороге часть вещей и денег потерял.

«Благодаря своевременному обращению в полицию сторожа расположенной рядом с магазином образовательной организации, который видел проникновение в магазин, личность преступника была установлена по горячим следам», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, у мужчины было изъято украденное имущество на сумму 14 тыс. 238 рублей.